Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Nevşehir’e getirdiği yenilikler ve kaliteli eğitim kadrosu ile herkesin takdirini kazandı.

Nevşehir’e yeni bir soluk ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji’nde kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemi başladı.

“Tüm Nevşehir, Bahçeşehirli olmanın ayrıcalıklarını yaşasın!” ilkesi ile yeni kayıt dönemine giren Bahçeşehir Koleji, ayrıcalıklar ve kaliteli eğitim dünyasına sizleri bekliyor.