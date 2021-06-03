Bahçeşehir Koleji’nde Etwinning Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Anadolu ve Fen Lisesi İngilizce Zümre başkanımız Gülbahar Günbattı’nın koordinatörlüğünde toplam 5 ülkeden 137 öğrencinin katılımıyla 2 ay boyunca sürdürdüğümüz ‘Flashing on Our Cultural Heritages’ isimli Etwinning projemizin online uluslararası kapanış toplantısını gerçekleştirdik.

Toplantıda şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çıktılarımızı paylaşarak görünürlüklerini artırmak adına faaliyetlerde bulunmaktayız. Ortaklarımız olan İtalya, Hırvatistan, Romanya, Moldova ve İzmir’e teşekkürlerimizi iletirken gelecek projeler için iş birliğimizi sürdüreceğimiz konusunda da anlaştık.

Kültürel miraslarımızın tanıtılmasına ve bu kapsamda disiplinler arası çalışarak öğrencilerimizin farklı bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olduk. “Kültürel miraslarımız kimliğimizdir!” ilkesiyle yola çıktığımız projemizde emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederiz.