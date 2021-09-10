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Bahçeşehir Koleji’nde 'Eşlik Eden Ebeveyn Olmak' Konulu Sunum Yapıldı
'Eşlik Eden Ebeveyn Olmak' adlı sunumumuzla 6. sınıf velilerimiz Bahçeşehir Koleji kadrosu ile tanıştırılmıştır.
Nevşehir 10.09.2021, 15:27
Bu tanıtım programı sayesinde Bahçeşehir Koleji'nde yaşam kuralları, eğitim teknolojilerinden stoys ve metodbox gibi uygulamaların kullanımı ve yabancı dil eğitiminin içeriği hakkında bilgi sahibi olan velilerimiz, öğrencimizi nasıl bir sürecin beklediğini bu toplantıdan aldıkları bilgiler ışığında çocuklarına aktararak biz öğretmenlerine çok büyük bir destek sağladılar.