Bahçeşehir Koleji’nde “Dünya Su Günü” Etkinliği Yapıldı

İlkokul öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hazırladığı su günü programında su kaynaklarının tükenme tehlikesine karşı her bireyin tüketim alışkanlıklarını değiştirerek su tasarrufu konusunda öğrencilerimizin dikkatini çekerek farkındalık düzeylerini arttırdık. Okulumuzun ritim grubu “Su Günü” şarkısıyla hem eğlendiler hem suyun önemiyle ilgili mesaj verdi.

Ayrıca su tasarrufunun önemi hakkında sınıflarımızda sohbet ettik ve öğrencilerimiz ile birlikte “Suyun Önemi Temalı Tişört Tasarlama Etkinlikleri” gerçekleştirdik.