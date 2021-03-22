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Bahçeşehir Koleji’nde “Dünya Su Günü” Etkinliği Yapıldı
Öğrencilerini çevresine karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiren Bahçeşehir Koleji, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993 yılında kabul edilen “Dünya Su Günü”nü etkinliklerle kutladı.
Nevşehir 22.03.2021, 17:38
İlkokul öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hazırladığı su günü programında su kaynaklarının tükenme tehlikesine karşı her bireyin tüketim alışkanlıklarını değiştirerek su tasarrufu konusunda öğrencilerimizin dikkatini çekerek farkındalık düzeylerini arttırdık. Okulumuzun ritim grubu “Su Günü” şarkısıyla hem eğlendiler hem suyun önemiyle ilgili mesaj verdi.
Ayrıca su tasarrufunun önemi hakkında sınıflarımızda sohbet ettik ve öğrencilerimiz ile birlikte “Suyun Önemi Temalı Tişört Tasarlama Etkinlikleri” gerçekleştirdik.