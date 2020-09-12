Bahçeşehir Koleji’nde dezenfektan çalışmaları düzenli olarak yapılıyor

Kampüs binasında öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandığı tüm alanlar düzenli olarak dezenfekte edilerek hijyenik bir ortamda eğitim öğretime devam edilmektedir.

Ayrıca tuvalet, koridor, merdiven, yemekhane ve tüm ortak kullanım alanlarının her birine monte edilen dezenfektan aparatları ile öğrencilerin anlık olarak steril olabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim öğretimin yanı sıra bir yaşam alanı olarak tasarlanan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’ne sizleri de bekleriz.

Bahçeşehir Koleji

Kalite senin tercihin!