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Bahçeşehir Koleji’nde dezenfektan çalışmaları düzenli olarak yapılıyor
Nevşehir’de eğitim öğretime yeni bir soluk getiren Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde ‘’Yeni Normal’’ kurallarına uygun olarak düzenli bir şekilde dezenfektan işlemi yapılmaktadır.
Nevşehir 12.09.2020, 13:39
Kampüs binasında öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandığı tüm alanlar düzenli olarak dezenfekte edilerek hijyenik bir ortamda eğitim öğretime devam edilmektedir.
Ayrıca tuvalet, koridor, merdiven, yemekhane ve tüm ortak kullanım alanlarının her birine monte edilen dezenfektan aparatları ile öğrencilerin anlık olarak steril olabilmeleri amaçlanmaktadır.
Eğitim öğretimin yanı sıra bir yaşam alanı olarak tasarlanan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’ne sizleri de bekleriz.
Bahçeşehir Koleji
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