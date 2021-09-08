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Bahçeşehir Koleji’nde “6 Şapkalı Düşünme Tekniği” Oryantasyonu Yapıldı
Nevşehir Bahçeşehir Koleji olarak çocukların yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmek için sıklıkla kullandığımız tekniklerden biri olan “6 Şapkalı Düşünme Tekniği” oryantasyon planımızı bugün 5. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdik.
Nevşehir 08.09.2021, 12:53
Etkinliğimizle öğrencilerimizin yaratıcı fikir üretmeleri ve diğer sınıf arkadaşlarının göremedikleri hususları görerek yeni bir bakış açışı kazanmaları sağlanmıştır. Farklı duygular çerçevesinde olayları ele alarak yorumlama becerilerinin gelişmesi hedef alınmıştır. Geleceğin mimarları olan öğrencilerimizin matematik ve fen okuryazarlığı gibi özelliklerle yetiştirilmesi için elimizden geleni yapmaktan gurur duyuyoruz.