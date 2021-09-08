Bahçeşehir Koleji’nde “6 Şapkalı Düşünme Tekniği” Oryantasyonu Yapıldı

Etkinliğimizle öğrencilerimizin yaratıcı fikir üretmeleri ve diğer sınıf arkadaşlarının göremedikleri hususları görerek yeni bir bakış açışı kazanmaları sağlanmıştır. Farklı duygular çerçevesinde olayları ele alarak yorumlama becerilerinin gelişmesi hedef alınmıştır. Geleceğin mimarları olan öğrencilerimizin matematik ve fen okuryazarlığı gibi özelliklerle yetiştirilmesi için elimizden geleni yapmaktan gurur duyuyoruz.

Bahçeşehir Koleji; eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle…