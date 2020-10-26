Bahçeşehir Koleji’nde 4. Sınıflar Veli Toplantısı Yapıldı

2, 3, ve 4. sınıflarımızın da yüz yüze eğitime başlamasıyla yeni normale uygun bir biçimde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde bugün de son olarak 4. sınıflarımızın 2020-2021 eğitim- öğretim yılı “1. Bireysel Veli Bilgilendirme ve Branş Öğretmenleri Tanıtım Toplantısı” yapıldı.

Velilerimiz hem sınıf hem de branş öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulunarak yeni normale uygun eğitim öğretim döneminden beklentilerini ve okulumuzdan memnuniyetlerini dile getirdiler.