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Bahçeşehir Koleji’nde 29 Ekim Kutlamaları Başladı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 29 Ekim kutlamalarına coşkuyla başladı.

Nevşehir 26.10.2020, 13:48 26.10.2020, 13:59
Bahçeşehir Koleji’nde 29 Ekim Kutlamaları Başladı
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Nevşehir Bahçeşehir Koleji ilkokul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 29 Ekim için hazırlanan gösteri büyük beğeni topladı.

Atatürk'ün çocukları, bu vatana olan borçlarının bilinci ile hazırladıkları gösteride Bahçeşehir Koleji marşını hep bir ağızdan söylediler.

Geleceğin mimarlarının, avukatlarının, astronotlarının, doktorlarının, öğretmenlerinin coşkusu görülmeye değerdi.

Tüm öğrencilerimizin adına bir kez daha gururla haykırıyoruz:

Nice bayramlara Cumhuriyet ile...

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