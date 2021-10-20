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Bahçeşehir Koleji’nde 11 ve 12. Sınıf Veli Toplantısı Yapıldı
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin velileri branş öğretmenleri ile bire bir görüşerek süreç hakkında bilgi edindi.
Nevşehir 20.10.2021, 10:31
Bire bir yapılan veli toplantısı ile velilerimiz öğrencilerinin akademik, psikolojik ve sosyal anlamda gelişimleri hakkında öğretmenleri ile istişare etti. Velilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantı tüm velilerimizin memnuniyeti ile sona erdi.
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