Bahçeşehir Koleji’nde 11 ve 12. Sınıf Veli Toplantısı Yapıldı

Bire bir yapılan veli toplantısı ile velilerimiz öğrencilerinin akademik, psikolojik ve sosyal anlamda gelişimleri hakkında öğretmenleri ile istişare etti. Velilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantı tüm velilerimizin memnuniyeti ile sona erdi.

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