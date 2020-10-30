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Bahçeşehir Koleji’nde 11. Sınıflar İçin "Veli Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı
Bahçeşehir Koleji’nde 11. Sınıflar İçin ‘’Veli Bilgilendirme Toplantısı” Yapıldı
Nevşehir 30.10.2020, 18:32
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 11. sınıflar için 2020-2021 eğitim- öğretim yılı “1. Bireysel Veli Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.
Velilerimiz tüm branş öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulunarak yeni normale uygun eğitim öğretim döneminden beklentilerini ve okulumuzdan memnuniyetlerini dile getirdiler.