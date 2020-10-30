Bahçeşehir Koleji’nde 11. Sınıflar İçin ‘’Veli Bilgilendirme Toplantısı” Yapıldı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 11. sınıflar için 2020-2021 eğitim- öğretim yılı “1. Bireysel Veli Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

Velilerimiz tüm branş öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulunarak yeni normale uygun eğitim öğretim döneminden beklentilerini ve okulumuzdan memnuniyetlerini dile getirdiler.