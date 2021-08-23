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Bahçeşehir Koleji’nde 1. Sınıflar Oryantasyon Eğitimleri Başladı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 1. Sınıflarımızın Oryantasyon Eğitimleri Başladı...

Nevşehir 23.08.2021, 15:10 24.08.2021, 10:13
Bahçeşehir Koleji’nde 1. Sınıflar Oryantasyon Eğitimleri Başladı

Beklediğimiz o gün geldi. Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 1. Sınıf öğretmenlerimiz çocuklarına, çocuklarımız okullarına kavuştu.

Coşku ve heyecanın bir arada olduğu anlardan geriye güzel fotoğraflar kaldı. Güzel umutlarla hep birlikte güzel yarınlara ulaşmalarını umuyor, yeni eğitim öğretim yılının tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

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