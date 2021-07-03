Bahçeşehir Koleji’nde 1. Sınıf Tanıtım Günleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Öğrenci ve velilerimizin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonumuzda bugün de öğrencilerimizin sınıf ve branş öğretmenleri ile buluştukları anlarda heyecanları görülmeye değerdi. İlkokul Müdür Yardımcımız Ezgi Demir’in koordinatörlüğünde gerçekleşen veli bilgilendirme sunumu velilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Organizasyon sonunda öğrencilerimiz öğretmenleri ile geçirdikleri keyifli anların ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu sürpriz hediyelerin sevincini aileleri ile paylaştı; organizasyon, velilerimizden gelen iyi dilek ve temenniler ile son buldu. #Başarı senin tercihin!