Bahçeşehir Koleji’inde 5. Sınıf Velileri İçin 'Çocuğum Ortaokula Başlıyor' Programı Düzenlendi

Bu tanıtım programı sayesinde Bahçeşehir Koleji'nde yaşam kuralları, eğitim teknolojilerinden stoys ve metodbox gibi uygulamaların kullanımı ve yabancı dil eğitiminin içeriği hakkında bilgi sahibi olan velilerimiz, öğrencimizi nasıl bir sürecin beklediğini bu toplantıdan aldıkları bilgiler ışığında çocuklarına aktararak biz öğretmenlerine çok büyük bir destek sağladı.

Her çocuk için ortaokula geçme süreci farklılık gösterebilir. Ancak sağlıklı ve zamanında bilgilendirme ile öğrencilerimizin bu süreci başarıyla atlatacaklarına olan inancımız sonsuzdur.

Bahçeşehir Koleji, eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle…