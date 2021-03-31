Bahçeşehir Koleji Yönetici, Öğretmen ve Personel Alımı Yapacak

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Nevşehir’e getirdiği yenilikler ve kaliteli eğitim kadrosu ile herkesin takdirini kazandı.

Nevşehir’e yeni bir soluk ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji’ne yoğun talep ile kayıtlar devam ediyor.

“Tüm Nevşehir, Bahçeşehirli olmanın ayrıcalıklarını yaşasın!” ilkesi ile yoğun ilgiyle kayıt dönemine devam eden Bahçeşehir Koleji; tüm branşlarda büyüyen aileye yeni eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çalışma arkadaşlarını bekliyor.

Siz de büyük Bahçeşehir ailesinin kadrosunda yer almak istemez misiniz?