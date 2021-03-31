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Bahçeşehir Koleji Yönetici, Öğretmen ve Personel Alımı Yapacak
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü büyümeye ve gözde okul olmaya devam ediyor.
Nevşehir 31.03.2021, 11:35
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Nevşehir’e getirdiği yenilikler ve kaliteli eğitim kadrosu ile herkesin takdirini kazandı.
Nevşehir’e yeni bir soluk ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji’ne yoğun talep ile kayıtlar devam ediyor.
Siz de büyük Bahçeşehir ailesinin kadrosunda yer almak istemez misiniz?