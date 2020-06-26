Bahçeşehir Koleji YKS´ye Girecek Tüm Öğrencilere Başarılar Diler

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecel tüm öğrencilere başarılar dilerken, öğrencilerin Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanlarını yanlarına bulundurmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.