Bahçeşehir Koleji Yeni Eğitim Öğretim Dönemi 1. Sınıf Öğretmenlerini Tanıttı

Ayşe ALTUNER

1966 yılında Samsun’ da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Yüksek Okulundan mezun olduktan hemen sonra Anadolu Üniversitesi Lisans tamamlama programını bitirerek Uzman Sınıf Öğretmeni ünvanını aldı. Meslek hayatına Şırnak’ta başlayan Ayşe ALTUNER; sırası ile Nevşehir Çiftlik Köyü İlkokulu, Mihriban Emin Günel İlköğretim Okulu, Damat İbrahim Paşa İlköğretim Okulu’nda uzun yıllar görev yaptı ve 2014 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra okuldan kopamadığı için sırası ile Rauf Nail Akman İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulu’nda görevine ara vermeden devam etti. Uzman sınıf öğretmenimiz Ayşe ALTUNER evli ve iki çocuk annesidir.

Ayşegül BİLGİN YILDIZ

1991 yılında Kayseri’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de; üniversite eğitimini ise Gazi Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde Sınıf öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite öğrenimlerinin yanı sıra “PASS” “SCAMBER Tekniği”, “Öğrenme Stilleri”, “Dil Becerisi ve Teknik Okuma” gibi alanlarda da eğitim aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünde eğitimine devam etmekte olan Ayşegül BİLGİN YILDIZ, Kayseri’ de bir özel okulda 6 yıl görev yaptıktan sonra evlilik sebebi ile Nevşehir ‘e yerleşti.

Aysel Yiğit

1981 yılında Nevşehir’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir’ de tamamladı. 2002 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Ayrıca 2009 yılında Aksaray Hizmet İçi Eğitim Merkezi’nden özel gereksinimli çocuklar için eğitim aldı. Ağrı, Yozgat, Nevşehir illerinde devlet okulu ve özel okullarda 13 yıl öğretmenlik yapan Aysel YİĞİT evli ve bir çocuk annesidir.