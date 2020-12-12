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Bahçeşehir Koleji Velileri Teşekkür Mesajları Devam Ediyor

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü velilerinden bu zorlu tecrit günlerinde eğitim öğretimde online süreci çok iyi yürüten okulumuza minnet ve teşekkür mesajları geldi.

Nevşehir 12.12.2020, 14:01
Bahçeşehir Koleji Velileri Teşekkür Mesajları Devam Ediyor
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Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarından, idarenin uyguladığı özenli planlamadan ve rehberlik servisinin sıkı takibinden çok memnun olan velilerimizin mesajlarından onur duyduk.

Biz de evlerini bize açan ve Bahçeşehir Koleji ailesinin bir üyesi olan velilerimize müteşekkiriz.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ.

Uzak da olsak her zaman yakından takipteyiz...

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