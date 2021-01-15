Bahçeşehir Koleji Veli Toplantılarına Devam Ediyor

6 ve 10. Sınıf öğrencilerimizin velilerine yapılan toplantı; yeni normale uygun bir şekilde maske, mesafe ve hijyene dikkat edilerek yapıldı.

Online eğitimden ve uygulamalardan memnuniyetlerini dile getiren velilerimize bize yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Biz de online eğitim süresi boyunca bize evlerini açan, bizi evlerine konuk eden veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Çok çalışmaya ve Nevşehir’de Bahçeşehir farkını hissettirmeye devam edeceğiz.

Sen bu aileye katıl, sen de ayrıcalıklı ol!