Bahçeşehir Koleji Ortaokulu'ndan Muhteşem Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Nevşehir Bahçeşehir Koleji Ortaokulu olarak atamızın bize emanet ettiği bu bayramı coşku ve gururla daha nice seneler kutlayacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.