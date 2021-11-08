Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Ortaokul Öğrencileri Sinema Etkinliğinde Buluştu
Nevşehir 08.11.2021, 11:13
5 Kasım Cuma akşamı ortaokul öğrencilerimiz "Başka şehir, Bahçeşehir" sloganıyla öğretmenler ile eğlenceli vakit geçirdi.
"Okulumuz, ikinci evimiz" düşüncesiyle okul bahçesi içerisinde oyunlar oynayıp yakılan ateş etrafında ikramların tadını çıkararak okulda etkili ve keyifli vakit geçirmeyi izledikleri sinema filmi ile taçlandırdılar. Bahçeşehir Koleji eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur.
Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle...