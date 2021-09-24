Bahçeşehir Koleji Ortaokul Öğrencileri “23 Eylül Sonbahar Ekinoksu” Kutladı

Doğada gerçekleşen olaylara farkındalık oluşturmak için 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz ile “Ekinoks Festivali” ni gerçekleştirdik. Sonbaharın bu ilk gününü, eğitici ve öğretici etkinliklerin bir arada yer aldığı oyunlar ve ikramlarla karşılaşmış bulunduk. Bahçeşehir Koleji, eğitim önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle...