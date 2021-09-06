Bahçeşehir Koleji Ortaokul Kademesinde Beklenen Gün Geldi!

İlk dersimiz olarak mentorlük sistemimize yer verdik. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızda uyguladığımız mentor öğretmenlerimiz öğrencileriyle bir araya gelerek çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek, öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli desteklemek, okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamak içerikli ilk toplantılarını yaptı.

Bahçeşehir Koleji Ortaokulu olarak pandemi tedbirlerini elden bırakmayacağımız yeni eğitim-öğretim yılında, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarı ve sağlık dolu bir yıl diliyoruz.