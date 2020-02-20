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Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavına Sayılı Günler Kaldı!
Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı başvuruları başladı!
Nevşehir 20.02.2020, 16:18 20.02.2020, 16:26
Hayal Ettiğin Geleceğe Doğru Yerden Başlamak senin tercihin Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı başvuruları başladı!
Detaylı bilgi ve kayıt için sizleri kampüsümüze bekliyoruz.
Adr:2000 evler mah. 77.sok No:6 Nevşehir Merkez
www. bahcesehir.k12.tr/landingpage/oks/
Linkinden gerekli bilgileri doldurarak okulumuz tarafından size geri dönüş sağlanmasını bekleyiniz...
0384 214 44 40