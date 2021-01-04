Bahçeşehir Koleji "Okula Kabul Sınavı" (Bursluluk) Başvuruları Devam Ediyor

Hayal ettiğiniz geleceğe doğru yerden başlamak ve Bahçeşehir Koleji ayrıcalıklarını yaşamak istiyorsanız "Okula Kabul Sınavı"mıza (Bursluluk) davetlisiniz.

"Okula Kabul Sınavı"mıza (Bursluluk) başvuru adresimiz

https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit

Tüm öğrencileri" Okula Kabul Sınavı"na (Bursluluk) bekliyoruz.

Bahçeşehir Koleji'nin eğitiminden ve ayrıcalıklarından yararlanmak senin de hakkın, unutma başarı senin tercihin!