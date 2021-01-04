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Bahçeşehir Koleji "Okula Kabul Sınavı" (Bursluluk) Başvuruları Devam Ediyor

Bahçeşehir Koleji "Okula Kabul Sınavı" (Bursluluk) Başvuruları Devam Ediyor

Nevşehir 04.01.2021, 10:57
Bahçeşehir Koleji "Okula Kabul Sınavı" (Bursluluk) Başvuruları Devam Ediyor
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Hayal ettiğiniz geleceğe doğru yerden başlamak ve Bahçeşehir Koleji ayrıcalıklarını yaşamak istiyorsanız "Okula Kabul Sınavı"mıza (Bursluluk) davetlisiniz.

"Okula Kabul Sınavı"mıza (Bursluluk) başvuru adresimiz

https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit

Tüm öğrencileri" Okula Kabul Sınavı"na (Bursluluk) bekliyoruz.

Bahçeşehir Koleji'nin eğitiminden ve ayrıcalıklarından yararlanmak senin de hakkın, unutma başarı senin tercihin!

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