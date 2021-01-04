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Bahçeşehir Koleji "Okula Kabul Sınavı" (Bursluluk) Başvuruları Devam Ediyor
Bahçeşehir Koleji "Okula Kabul Sınavı" (Bursluluk) Başvuruları Devam Ediyor
Nevşehir 04.01.2021, 10:57
Hayal ettiğiniz geleceğe doğru yerden başlamak ve Bahçeşehir Koleji ayrıcalıklarını yaşamak istiyorsanız "Okula Kabul Sınavı"mıza (Bursluluk) davetlisiniz.
"Okula Kabul Sınavı"mıza (Bursluluk) başvuru adresimiz
Tüm öğrencileri" Okula Kabul Sınavı"na (Bursluluk) bekliyoruz.
Bahçeşehir Koleji'nin eğitiminden ve ayrıcalıklarından yararlanmak senin de hakkın, unutma başarı senin tercihin!