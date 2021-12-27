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Bahçeşehir Koleji " Okula Kabul Sınavı" Başvuruları Başlıyor

Nevşehir 27.12.2021, 10:53
Bahçeşehir Koleji " Okula Kabul Sınavı" Başvuruları Başlıyor

Hayal ettiğin geleceğe doğru yerden başlamak ve Bahçeşehir Koleji ayrıcalıklarını yaşamak istiyorsanız "Okula Kabul Sınavı"ımıza(Bursluluk) davetlisiniz.

Bursluluk sınavı başvurularımız 20 Aralık'ta başladı.

Başvuru adresimiz:

https://bahcesehir.k12.tr/landingpage/oks/2021-2022/

Tüm öğrencileri "Okula Kabul Sınavı"na bekliyoruz.

Bahçeşehir Koleji'nin eğitiminden ve ayrıcalıklarından yararlanmak senin de hakkın, unutma başarı senin tercihin!

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