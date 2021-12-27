Bahçeşehir Koleji " Okula Kabul Sınavı" Başvuruları Başlıyor

Hayal ettiğin geleceğe doğru yerden başlamak ve Bahçeşehir Koleji ayrıcalıklarını yaşamak istiyorsanız "Okula Kabul Sınavı"ımıza(Bursluluk) davetlisiniz.

Bursluluk sınavı başvurularımız 20 Aralık'ta başladı.

Başvuru adresimiz:

https://bahcesehir.k12.tr/landingpage/oks/2021-2022/

Tüm öğrencileri "Okula Kabul Sınavı"na bekliyoruz.

Bahçeşehir Koleji'nin eğitiminden ve ayrıcalıklarından yararlanmak senin de hakkın, unutma başarı senin tercihin!