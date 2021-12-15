Bahçeşehir Koleji "Okula Kabul Sınavı" Başvuruları Başlıyor

Bursluluk sınavı başvurularımız 20 Aralık'ta başlıyor.

Başvuru adresimiz:

https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit

Tüm öğrencileri "Okula Kabul Sınavı"na bekliyoruz.

Bahçeşehir Koleji'nin eğitiminden ve ayrıcalıklarından yararlanmak senin de hakkın, unutma başarı senin tercihin!