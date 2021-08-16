Bahçeşehir Koleji Öğrencisi Cemre Su Çetin Nevşehir 1.si Oldu

31.07.2021- 01.08.2021 tarihleri arasında Nevşehir Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilmiş olan TSF Nevşehir İl Temsilciliğinin düzenlediği satranç turnuvasında ‘2021 Küçükler Nevşehir İl Birinciliği’ni Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 7. sınıf öğrencisi Cemre Su ÇETİN kazanmıştır.

Öğrencimiz aldığı bu derecenin yanı sıra “Turnuvanın En Centilmen Sporcusu Ödülü”ne de layık görülerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün Türk gençliğinden istediği doğrultuda, yalnızca beden gücü ve yetenek değil; tüm bunların yanı sıra, iyi ahlâk ve zekâya da sahip olmak gerektiğini kanıtladı. Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.” sözüne yakışır kişilik ve başarılara sahip öğrencimizi tebrik eder, turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi yürekten kutlarız.