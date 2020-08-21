Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine Kavuştu

8 ve 12. Sınıf öğrencileri ile sınav hazırlıklarına başlayan Bahçeşehir Koleji değişen çağa ayak uydurabilen kadrosu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının kovid-19'la mücadele kapsamında aldığı tedbirlere uyarak maske, mesafe ve hijyeni ihmal etmeden kapılarını öğrencilerine açan Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sizi de bu ailenin bir üyesi olmaya, Bahçeşehirli olmaya davet ediyoruz.

Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız.