Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine Kavuştu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere özen göstererek öğrencilerine kapılarını açan Bahçeşehir Koleji, Anaokulu, 8. sınıf ve 12. Sınıf öğrencileri ile yeni sezona merhaba dedi.

Okul girişinde öğrencilerin önce ateş ölçümleri, sonrasında sosyal mesafe korunacak şekilde okul binasına alınan öğrencilere maske kontrolleri yapıldı.

Okul girişinde, kademe koridorlarında ve sınıf girişlerinde bulunan el dezenfektanları kullanan öğrenciler steril bir ortamda 2020-2021 eğitim öğretim sezonuna merhaba dediler.

8. ve 12. Sınıflar dışındaki öğrenciler ise, sınıf ve branş öğretmenler eşliğinde uzaktan eğitime başladılar.

Bahçeşehir Koleji ailesi olarak 2020-2021 eğitim öğretim sezonunun hayırlı olmasını temenni ederiz.