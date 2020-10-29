Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Muhteşem Ata’ya Selam Videosu

Biz bugün Ata’mızı anlamaya ve onun yanındaki can yoldaşlarını daha çok idrak etmeye çalışıyoruz, o zorlu yollarda neler yaşadıklarını okudukça, duydukça onlara olan sevgimiz ve vefamız daha da artıyor.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise ve ortaokul öğrencilerinin hazırladıkları video da cumhuriyetin hangi koşullarda ve ne zorluklukla kurulduğunun bir yansımasıdır.

Bizler bu cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz.

Nice bayramlara Cumhuriyet ile...