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Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Muhteşem Ata’ya Selam Videosu
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Öğrencileri Cumhuriyet’in 97. Yılı anısına muhteşem bir video hazırladı.
Nevşehir 29.10.2020, 16:21
Biz bugün Ata’mızı anlamaya ve onun yanındaki can yoldaşlarını daha çok idrak etmeye çalışıyoruz, o zorlu yollarda neler yaşadıklarını okudukça, duydukça onlara olan sevgimiz ve vefamız daha da artıyor.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise ve ortaokul öğrencilerinin hazırladıkları video da cumhuriyetin hangi koşullarda ve ne zorluklukla kurulduğunun bir yansımasıdır.
Nice bayramlara Cumhuriyet ile...