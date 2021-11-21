Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden "Dünya Çocuk Hakları Günü" Mesajı

Nevşehir Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın doğuştan gelen haklarını korumak için dünya çapında kutlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü" ile bizlere bir mesajı var.

Daha yaşanabilir bir dünya için her çocuğun "Dünya Çocuk Hakları Günü" kutlu olsun. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddelerin gerçekleşebilmesi ümidiyle...