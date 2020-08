Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden %98,3 üniversiteye yerleşme başarısı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bahçeşehir Koleji öğrencileri %98,3 oranında üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi. Öğrencilerin %27,50’si mühendislik, %19,07’si tıp, %12,05’i hukuk bölümlerini tercih ederken, %36,68’i ise diğer bölümlere yerleşti. Sınava birkaç ay kala geçilen uzaktan eğitim döneminde uygulamaları ve ders içerikleriyle öğrencilerini destekleyen Bahçeşehir Koleji, Yapay Zekâ Tabanlı Kişiye Özgü Öğrenme Platformu Metodbox ile uzaktan eğitim döneminde de öğrencilerine kapsamlı bir yönlendirme sundu.

Üniversiteye giden yol yapay zekâ tabanlı Metodbox ile çiziliyor

11. sınıfın başından 12. sınıfın sonuna kadar devam eden ve Bahçeşehir Kolejine özel bir sistem olan YKS Tam Hazırlık Sistemi ile sınava hazırlanan öğrenciler, her yıl hedefledikleri üniversitelere %100’e yakın oranlarda yerleşiyorlar. Metodbox ise değerlendirme bölümünde öğrencilere katkı sunarak hedeflerine ilerlemeleri için destek oluyor. Öğrenciler henüz yolun başında rehber öğretmenleriyle birlikte hedeflerini belirliyorlar. Belirlenen hedef, Metodbox’a kaydediliyor. Metodbox, makine öğrenmesiyle öğrencinin çözdüğü ve çözemediği sorulardan hareketle yol haritasını güncelliyor. Öğrenciler bu sistemle hedefledikleri üniversiteler için gerekli hazırlıkları eksiksiz olarak tamamlıyorlar.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: “Uzaktan eğitim sürecinde YKS hazırlıkları teknoloji desteğiyle artarak devam etti.”

YKS başarılarının uzaktan eğitim süreciyle birlikte gözle görülür şekilde arttığını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, bu başarının arkasında öğrencileri hedeflerine göre yönlendiren yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenim platformları Metodbox’un büyük payı olduğunu vurguladı. Özlem Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Bahçeşehir Koleji olarak Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi’miz çerçevesinde LGS ve YKS’de her yıl çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Her yıl hem bireysel hem toplam başarı yüzdemiz yüksek. Kişiye Özgü Öğretim Modeli’mizle öğrencilerin öğrenme hızlarına göre içerik sunuyoruz, çok yönlü gelişimi ve düşünme becerilerini artıran STEM+A eğitimiyle çok yönlü gelişim sağlıyoruz ve sınava yönelik yoğun hazırlık programını içeren Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemleri’mizle öğrencilerimizi ulusal sınavlara tam hazır hale getiriyoruz. İkinci dönem itibarıyla, tüm bu eğitim modellerimizi yapay zekâ ile destekleyen ve iki yıldan bu yana kullandığımız yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenim platformumuz Metodbox, öğrencilerimizin ana platformu haline geldi. Metodbox öğrencilerimize belirledikleri hedeflere giderken rehberlik ediyor. 360 derece uzaktan eğitim anlayışımız başarıyı getiriyor.”

Yapay zeka ile kişiye özgü öğrenim başarıyı getirdi

Bahçeşehir Koleji 12 yıldır uyguladığı Kişiye Özgü Öğrenim Modeli (KÖM) ile her öğrenciye özel öğrenme stili ve öğrencinin öğrenme hızına göre öğrenme programı belirliyor. Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinin akademik başarıyı olumsuz etkileyeceği görüşünün aksine, Bahçeşehir Kolejinde uygulanan KÖM’ün yapay zekâ teknolojisiyle birleştirilmesiyle bu başarının dikkat çekici şekilde arttığını söyledi. Sınavlarda başarıyı getiren bu sistemi yapay zekâ tabanlı Metodbox platformuna aktardıklarını söyleyen Dağ, hedef belirlendikten sonra Metodbox’ta yapay zekâ teknolojisiyle öğrencinin kazanım eksikliklerinin tam zamanlı olarak tespit edildiğini, öğrencinin platformda bulunan binlerce video, destek ve takviye içerikleriyle eksik olduğu kazanımları güçlendirdiğini belirtti. Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinde sınava hazırlanan öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını alarak, kendilerine özel çalışma programlarını tespit ettiklerini de anlattı. Sınav hazırlık sürecindeki 8-12. sınıf öğrencileri için deneme sınavlarının, yüz yüze eğitimde olduğu gibi devam ettiğini söyleyen Dağ, her sene hem LGS hem YKS’de Benzer Soru Kitapçığı yayınlıklarını belirtti. Dağ, sınavlara katılımın uzaktan eğitim sürecinde de ortalama %90’nın altına hiç düşmediğini vurguladı.

Dünyanın en iyi üniversitelerine burslu kabul alıyorlar

YKS’de gösterdikleri başarının yanı sıra dünyanın önde gelen üniversitelerinden de burslu kabul alan Bahçeşehir Koleji mezunları; Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), Stanford University, Yale University, Rice University, Brown University, University of British Columbia, Rochester Institute of Technology, Northwestern University, Durham University, University of Manchester, Darthmouth College, University of Tubingen, Bucknell University, Ecole Polytechnique, Delft University of Technology, Georgia Institute of Technology, Hong Kong University of Science and Technology ve The Hong Kong Polytechnic University gibi prestijli üniversitelerde burslu olarak öğrenim görüyorlar.