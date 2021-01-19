Bahçeşehir Koleji Nevşehir’de Hizmet Anlayışını Değiştirdi

Öğrencilerine en iyiyi, en kaliteliyi ve en özeli verme hedefinde olan kurumumuz sadece bir okul değil aynı zamana bir yaşam alanı olarak yeni normale uygun bir şekilde eğitim öğretim vermeye devam ediyor.

Günlük 9 saatlik online eğitimi, kitap okuma saatleri ve akşam konu tekrarı etütleri ile öğrencilerine her zaman en kalitesini vermeye devam eden okulumuz bu zorlu süreçte her daim veli ve öğrencilerimizin yanındadır.

Bu zorlu pandemi günlerini birlikte atlatıyoruz ve atlatmaya devam edeceğiz.

Unutma bu ailenin bir üyesi olmak sizin elinizde.

Başarı senin tercihin...

İşte büyük Bahçeşehir ailesi... Unutma bu ailenin bir üyesi olmak sizin elinizde.

Başarı senin tercihin...

İşte büyük Bahçeşehir ailesi...