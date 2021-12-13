Bahçeşehir Koleji Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i Ağırladı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü kariyer söyleşileri kapsamında bu hafta Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ağırladı.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Koleji lise Karem olarak düzenlenen "Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşileri" kapsamında bu hafta Vali İnci Sezer Becel hanımefendiyi ağırladık.

Öğrencilerimiz ile kendi kariyer yolculuğunu paylaşan Vali Hanım, sorulara da cevap vererek öğrencilerimizin ufkunu açtı. Vali İnci Sezer Becel'e okulumuza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz.