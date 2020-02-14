Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nün Tanıtım Toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İlimizde açılacak olan Bahçeşehir Koleji Kampüsü’nün Tanıtım Kokteyline katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen kokteyl programına katılan Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve davetlilerle bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nün, ilimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan ikramların ardından Kokteyl programı sona erdi.

Vali İlhami Aktaş’ın katıldığı kokteyl programına; Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Siyasi Partisi Temsilcileri, İlçe ve belde belediye başkanları, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, kurum müdürleri, STK İl Temsilcileri, NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş, Bahçeşehir Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Hale Güne ile Dr. Özge Aslan, Nevşehir Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurumu Başkanı Halis Uluer, İş İnsanları, eğitimci ve davetliler katıldı.