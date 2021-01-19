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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden Ödül Töreni...
“10 Kasım’a Kadar Değil Son Kasım’a Kadar” şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Nevşehir 19.01.2021, 08:10
Genel müdürümüz Kadri Güvenç, dereceye giren lise ve ortaokul öğrencilerine ödüllerini takdim etti, Türk dili ve edebiyatı ve Türkçe zümresi de öğrencileri tebrik etti.
Velilerin uygunluğuna göre düzenlenen törende maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu ve öğrencilere şiire ve edebiyata olan ilgilerinden dolayı teşekkür edildi.
Lise kademesinde derece alan öğrenciler şu şekildedir:
1. İpek Arısoy
2. Saliha Damgacı
3. Dilek Çimen
Ortaokul kademesinde ise
1. Melisa Budak
3. İkranur Kılıçlı
Sen de bu büyük aileye katıl, sen de ayrıcalıklı ol