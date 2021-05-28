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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden etwinning Projesi İçin İngilizce Beste
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise öğrencileri, “Kültürel Miraslarımızın Korunması ve Tanıtılması” etwinning projesine kendi yazıp besteledikleri şarkı ile destek verdi.
Nevşehir 28.05.2021, 13:42
Nevşehir’imizin tanıtımının en iyi şekilde yapıldığı ve “Dünya Kültür Mirası” listesinde Kapadokya bölgesinin güzelliklerinin gösterildiği proje hem içeriğiyle hem de klibi ile göz doldurdu. Hem şehrimizin hem ülkemizin tanıtımının yapıldığı projemiz, diğer ülkelerin de beğenisini ve takdirini kazandı.