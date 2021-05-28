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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden etwinning Projesi İçin İngilizce Beste

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise öğrencileri, “Kültürel Miraslarımızın Korunması ve Tanıtılması” etwinning projesine kendi yazıp besteledikleri şarkı ile destek verdi.

Nevşehir 28.05.2021, 13:42
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden etwinning Projesi İçin İngilizce Beste
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Nevşehir’imizin tanıtımının en iyi şekilde yapıldığı ve “Dünya Kültür Mirası” listesinde Kapadokya bölgesinin güzelliklerinin gösterildiği proje hem içeriğiyle hem de klibi ile göz doldurdu. Hem şehrimizin hem ülkemizin tanıtımının yapıldığı projemiz, diğer ülkelerin de beğenisini ve takdirini kazandı.

Başta proje koordinatörümüz Gülbahar Günbattı’ya ve emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz.

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