Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden etwinning Projesi İçin İngilizce Beste

Nevşehir’imizin tanıtımının en iyi şekilde yapıldığı ve “Dünya Kültür Mirası” listesinde Kapadokya bölgesinin güzelliklerinin gösterildiği proje hem içeriğiyle hem de klibi ile göz doldurdu. Hem şehrimizin hem ülkemizin tanıtımının yapıldığı projemiz, diğer ülkelerin de beğenisini ve takdirini kazandı.

Başta proje koordinatörümüz Gülbahar Günbattı’ya ve emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz.