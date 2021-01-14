Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde Veli Toplantısı...

Online eğitim sürecinin değerlendirildiği toplantı yeni normale uygun bir şekilde maske, mesafe ve hijyene dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Velilerimiz, okulumuzdan ve sistemimizden memnuniyetini dile getirdi; tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür etti. Biz de online eğitim süreci boyunca bize evlerini açan, bizi evlerinde konuk eden tüm velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Memnuniyetleri ile bizleri onurlandıran tüm velilerimize daha çok çalışmak için Bahçeşehir Koleji farkını ve ayrıcalıklarını Nevşehir’de yaşatmak için söz veriyoruz. Sen de bize katıl, sen de ayrıcalıklar dünyasından faydalan!