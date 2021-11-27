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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde STEM Junior Fuarı

Nevşehir 27.11.2021, 18:26
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde STEM Junior Fuarı

21. yüzyılın dinamikleri hazır bilginin öğrencilere aktarılmasını değil,öğretmen-öğrenci birlikteliğinde yeni bilginin üretilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ilkokul öğrencileri STEM Junior dersinde oluşturdukları ve ürünlerini sundukları STEM Junior Fuarını gerçekleştirdi.

Program kapsamında geleceğin problemlerini çözen, yaratıcı düşünebilen ve fikirlerini üretime dönüştürebilen bireyler yetiştiriyoruz.

#DeğişimEğitimleBaşlar

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