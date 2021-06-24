Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde Okçuluk Şenliği
Nevşehir’deki diğer özel okullarda okçuluk ile ilgilenen sporcular Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde buluştu.
Nevşehir 24.06.2021, 15:35
Okçuluk sporuyla öğrenciler kendi vücuduna hâkim olmayı ve onu nasıl kullanması gerektiğini öğrendi. Adaptasyon ve motivasyonlarını güçlendiren öğrenciler hem spor yapmanın keyfini çıkardı hem de güzel vakit geçirdi.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.