Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde Okçuluk Şenliği

Okçuluk sporuyla öğrenciler kendi vücuduna hâkim olmayı ve onu nasıl kullanması gerektiğini öğrendi. Adaptasyon ve motivasyonlarını güçlendiren öğrenciler hem spor yapmanın keyfini çıkardı hem de güzel vakit geçirdi.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.