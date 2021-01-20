Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde 8. Sınıf Veli Toplantısı Yapıldı

Tanıtım sonrasında velilerimiz 8. sınıfta derslerine giren öğretmenlerimiz ile yeni normale uygun bir şekilde birebir görüştü.

Öğrencilerimizin akademik durumları ve pandemi sürecinde olası sıkıntılarını değerlendiren öğretmenlerimiz hedefe emin adımlarla yürümenin gururu ile toplantıyı iyi dilekle sonlandırdı.

Sen de bu büyük aileye katıl, sen de ayrıcalıklı ol!