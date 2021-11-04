Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 6 ve 7. Sınıf Veli Toplantısı Yapıldı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 6 ve 7. Sınıf I. dönem II. Veli Toplantıları'nı gerçekleştir.

Saygı ve güvene dayalı bir ilişki kurduğumuz velilerimizle öğrencilerimizin akademik durumlarını konuşup sorunlarına çözüm bulmak ve onları daha iyi tanımak için "6 ve 7. Sınıf I. Dönem II. Veli Toplantıları"nı gerçekleştirdik. Yoğun katılımla gerçekleşen bir toplantıya daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.