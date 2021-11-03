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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 5 ve 8. Sınıf Veli Toplantısı Yapıldı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 5 ve 8. Sınıf I. dönem II. Veli Toplantıları'nı gerçekleştir.

Nevşehir 03.11.2021, 11:21
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 5 ve 8. Sınıf Veli Toplantısı Yapıldı

Saygı ve güvene dayalı bir ilişki kurduğumuz velilerimizle öğrencilerimizin akademik durumlarını konuşup sorunlarına çözüm bulmak ve onları daha iyi tanımak için 5 ve 8. Sınıf I. dönem II. Veli Toplantıları'nı gerçekleştirdik.

Yoğun katılımla gerçekleşen bir toplantıya daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

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