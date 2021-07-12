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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtları Devam Ediyor
Nevşehir’e yeni bir soluk ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji’nde kayıtlar hızla devam ediyor.
Nevşehir 12.07.2021, 14:13
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç “Nevşehir’in en tecrübeli ve en iyi kadrosuna sahip olan okulumuz ile Nevşehir’e yeni bir ses olduk, pandemi döneminde okulumuz bu süreci en iyi şekilde değerlendirdi ve eğitim-öğretimin sonunda kazanan biz olduk.
Bu süreçte bizi tercih eden ve tercih edecek olan tüm Nevşehirlilere teşekkür ediyor ve herkesi Bahçeşehirli olmaya davet ediyoruz.” dedi.
Büyük Bahçeşehir ailesine katılmak için acele edin! Bahçeşehirli olmanın farkını yaşayın!