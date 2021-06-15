Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 12.Sınıflara Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç: “Bugün 12. Sınıflarımızı mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün yolunda ilerleyecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yolunuzun ve bahtınızın açık olması en büyük temennimiz.” diyerek öğrencilerini gururla mezun etmenin sevincini yaşadı.

Okul birincilerinin de açıklandığı törende Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ve yönetim kurulu üyesi Filiz Uluer birincilik plaketlerini öğrencilere takdim etti.

Tüm mezunlarımıza hayatlarında başarılar diliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu yineliyoruz. “Bütün ümidimiz gençliktedir.”