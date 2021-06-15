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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 12.Sınıflara Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 12.Sınıf öğrencileri yeni normale uygun bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde mezuniyetlerini gerçekleştirdi. Öğrencilerini mezun eden idareci ve öğretmenlerin gururları gözlerinden okundu.
Nevşehir 15.06.2021, 13:13
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç: “Bugün 12. Sınıflarımızı mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün yolunda ilerleyecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yolunuzun ve bahtınızın açık olması en büyük temennimiz.” diyerek öğrencilerini gururla mezun etmenin sevincini yaşadı.
Tüm mezunlarımıza hayatlarında başarılar diliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu yineliyoruz. “Bütün ümidimiz gençliktedir.”