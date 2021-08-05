Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yaz Okulu’nun 2. Dönemi Devam Ediyor
Nevşehir 05.08.2021, 10:11 05.08.2021, 10:12
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü yaz okulu 2. dönemi tüm coşkusuyla devam ediyor
Nevşehir’de 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik yaz okulu açan Bahçeşehir Koleji ile bu yaz hem verimli hem keyifli geçiyor.
Hafta içi her gün 9.30-15.00 saatleri arası düzenlenen yaz okulumuzun 2. dönemi 26 Temmuz tarihinde başlamış olup 13 Ağustos’ta sona erecektir.
Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?