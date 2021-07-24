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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yaz Okulu’nun 2. Dönemi Başlıyor
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü yaz okulu 2. dönemi 26 Temmuz’da başlıyor.
Nevşehir 24.07.2021, 12:23
Nevşehir’de 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik yaz okulu açan Bahçeşehir Koleji ile bu yaz hem verimli hem keyifli geçiyor.
Yüzme, basketbol, voleybol, okçuluk, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, robotik kodlama, badminton ve eğitsel oyunlar branşları ile çocuklarımızın özlediği etkinlikleri yaz okulumuz ile Nevşehir’de hayata geçirdik.
Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?