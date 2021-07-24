Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yaz Okulu’nun 2. Dönemi Başlıyor

Nevşehir’de 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik yaz okulu açan Bahçeşehir Koleji ile bu yaz hem verimli hem keyifli geçiyor.

Yüzme, basketbol, voleybol, okçuluk, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, robotik kodlama, badminton ve eğitsel oyunlar branşları ile çocuklarımızın özlediği etkinlikleri yaz okulumuz ile Nevşehir’de hayata geçirdik.

Hafta içi her gün 9.30-15.00 saatleri arası düzenlenen yaz okulumuzun 2. dönemi 26 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?