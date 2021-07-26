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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yaz Okulu’nun 2. Dönemi Başladı
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü yaz okulu 2. dönemi bugün itibariyle başladı.
Nevşehir 26.07.2021, 13:38
Nevşehir’de 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik yaz okulu açan Bahçeşehir Koleji ile bu yaz hem verimli hem keyifli geçiyor.
Yüzme, basketbol, voleybol, okçuluk, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, robotik kodlama, badminton ve eğitsel oyunlar branşları ile çocuklarımızın özlediği etkinlikleri yaz okulumuz ile Nevşehir’de hayata geçirdik.
Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?