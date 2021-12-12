Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Velileriyle Kahvaltıda Buluştu

Okul aile birliğinin de hazır bulunduğu kahvaltıda sosyal sorumluluk projemiz hakkında konuşuldu ve bu şehri iyilikle değiştirmenin yolları anlatıldı.

Okul Aile Birliği Başkanı Buket Aydın'ın velilere yönelik yaptığı sunum ile Bahçeşehir Koleji'nin hem akademik hem de sosyal anlamda Nevşehir'e yeni bir vizyon getirdiği konusunda velilerimiz de hem fikir oldu.

Sen de bu büyük ailenin bir ferdi olmak ister misin?