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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Ortaokulundan İstiklal Marşı'nın 100. Yılı Kutlaması
İstiklal Marşımızın 100. yılı nedeniyle okulumuz Türkçe zümresi ve ortaokul öğrencileri hem Mehmet Akif Ersoy'u andı hem de İstiklal Marşı' mızın yıl dönümünü kutladı.
Nevşehir 12.03.2021, 15:25
Biz de Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak: "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." diyoruz. Son ocak kalana kadar İstiklal Marşımızı söylemeye ve yüzyıllarca bu marş ile coşmaya devam edeceğiz.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak marşımızı yazan Akif’e, marşın yazılmasına vesile olan kahraman askerlerimize tekrar rahmet diliyoruz.