Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Ortaokulundan İstiklal Marşı'nın 100. Yılı Kutlaması

Biz de Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak: "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." diyoruz. Son ocak kalana kadar İstiklal Marşımızı söylemeye ve yüzyıllarca bu marş ile coşmaya devam edeceğiz.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak marşımızı yazan Akif’e, marşın yazılmasına vesile olan kahraman askerlerimize tekrar rahmet diliyoruz.